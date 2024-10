Panorama.it - Grosso guaio per le fedi (e la fede)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Trache vacilla enuziali che si spezzano (con tanto di dipendenti vaticani licenziati perché convolati a nozze), Jorge Mario Bergoglio ha scelto di abbandonare la tiara per cingersi il capo della corona del Papa Re. Pare intenzionato a usare il pugno di ferro e tant’è che potrebbe avere come risposta il primo sciopero dei dipendenti nella storia millenaria della Santa sede. Per la verità una cinquantina di anni fa ci fu una protesta delle Guardie svizzere contro i turni massacranti, ma fu sopita come si fa tra i militari. E ora anche tra gli alfieri che vestono le divise che la leggenda vuole disegnate da Michelangelo, come per i parroci, c’è una crisi delle vocazioni: hanno giurato in 34 nel maggio scorso, ma sono sotto organico.