Gaeta.it - Grave attacco alla libertà di stampa a Napoli: la Polizia Locale ostacola una troupe giornalistica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente episodio che ha coinvolto unadel TG 8news di Canale8 aha destato preoccupazione e indignazione nel mondo del giornalismo e delladi informazione. Mentre i giornalisti effettuavano riprese in via Kagoshima, area chiusa a causa di un dissesto, un agente dellahato il lavoro della squadra. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla tutela della professionee sui diritti fondamentali di informare e informarsi. L’episodio contestato e le sue ripercussioni La situazione si è svolta in via Kagoshima, dove il servizio delladi 8news era completamente legittimo, essendo in corso di svolgimento riprese per un servizio giornalistico. Tuttavia, l’intervento di un agente dellaha portato a un’interruzione arbitraria del lavoro dei giornalisti.