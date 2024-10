Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d'Oro dopo che Signorini l'ha definita "un'esperta di piumoni" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d’oro della carriera, per l’occasione “trapuntato”, a Beatrice Luzzi, opinionista al Grande Fratello. Comingsoon.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d'Oro dopo che Signorini l'ha definita "un'esperta di piumoni" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il primod’oro della carriera, per l’occasione “trapuntato”, a, opinionista al

Grande Fratello - la curiosità di Helena : la replica piccata di Lorenzo - La modella si avvicina al concorrente Grande Fratello, Helena Prestes ha preso delle distanze da Lorenzo Spolverato dopo essersi scontrata in puntata. “Non dirò mai, che devi o non devi. Io parlo con te sempre”. Grande Fratello, Helena Prestes torna ad essere curiosa dopo il confronto tra Shaila e Lorenzo. (361magazine.com)

Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d’Oro dopo che Alfonso Signorini l’ha definita “esperta di piumoni” nell’ultima puntata del Grande Fratello - «Secondo me il vero esperto sotto al piumone è Alfonso» https://t. 35) ospiterà un momento speciale per Beatrice Luzzi, che riceverà il suo primo Tapiro d’oro della carriera. . Valerio Staffelli intercetta la Luzzi che, scherzando, afferma: Secondo me il vero esperto è lui. co/sQG8ur4E7S #Striscialanotizia #BeatriceLuzzi #AlfonsoSignorini #GrandeFratello pic. (Isaechia.it)

“È troppo difficile”. Gelo al Grande Fratello - Pamela crolla all’improvviso - Pamela e l’amore per il suo compagno: “Lui mi ha salvata” #grandefratello pic. twitter. Ha sofferto perché lo facevo tribolare. Pamela Petrarolo ha pianto per l’attuale compagno Giovanni Benevento, che è anche il papà della loro figlia Futura, nata nel 2020. Lui mi ha salvata. Le sue parole hanno emozionato tantissimo non soltanto coloro che sono nella casa, ma anche i ... (Caffeinamagazine.it)