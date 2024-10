Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025: “Un sogno che si avvera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il dj-producer presenta 'San Siro Dance', a Milano il 28 giugno: "Sul palco con me vorrei anche Max Pezzali" Gabry Ponte si prepara a far ballare San Siro con una serata in calendario presso lo stadio milanese il 28 giugno 2025. La Scala del calcio, per una sera, si trasformerà nella più grande dancefloor italiana Sbircialanotizia.it - Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025: “Un sogno che si avvera” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il dj-producer presenta 'SanDance', a Milano il 28 giugno: "Sul palco con me vorrei anche Max Pezzali"si prepara a farSancon una serata in calendario presso lo stadio milanese il 28 giugno. La Scala del calcio, per una sera, si trasformerà nella più grande dancefloor italiana

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce "Blue (da ba dee)", il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee.