Furia Biden su Elkann: «Rispetti gli impegni» (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Casa Bianca è stufa dei tagli negli Usa: «Stellantis mantenga le promesse fatte ai sindacati». In una lettera al «Sole 24 Ore» Jaki ciancia dello spirito di «libera impresa e progresso» in Fiat mentre annuncia altri «fermi» anche a Pomigliano e Termoli. Laverita.info - Furia Biden su Elkann: «Rispetti gli impegni» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Casa Bianca è stufa dei tagli negli Usa: «Stellantis mantenga le promesse fatte ai sindacati». In una lettera al «Sole 24 Ore» Jaki ciancia dello spirito di «libera impresa e progresso» in Fiat mentre annuncia altri «fermi» anche a Pomigliano e Termoli.

