Fungaiolo colpito da un malore, soccorso da infermieri del Suem e vigili del fuoco (Di giovedì 17 ottobre 2024) Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato un malore mentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da Trevisotoday.it - Fungaiolo colpito da un malore, soccorso da infermieri del Suem e vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Intervento deldi Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato unmentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fungaiolo colpito da un malore, soccorso da infermieri del Suem e vigili del fuoco - Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni che ha accusato un malore ... (trevisotoday.it)

Donna si getta in mare e muore per ipotermia, il corpo trovato all’alba a Bibione - Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ma al momento non sono stati trovati indizi sull'identità del cadavere, che non aveva con sé documenti o ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Tragedia agli europei di gravel: morto per malore atleta trentino - Tragedia oggi ad Asiago durante i Campionati europei di gravel: un ciclista amatoriale trentino di 69 anni, Silvano Janes, è morto per un malore durante ... (ecovicentino.it)