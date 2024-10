Fugge all'alt e si schianta. A casa oltre 700 grammi di cocaina (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Mestrino hanno arrestato un uomo di 27 anni marocchino residente a Padova. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine. Secondo l'accusa deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di Padovaoggi.it - Fugge all'alt e si schianta. A casa oltre 700 grammi di cocaina Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Mestrino hanno arrestato un uomo di 27 anni marocchino residente a Padova. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine. Secondo l'accusa deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - fugge alla vista della Polizia : era ricercato per evasione - La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un tunisino di 38 anni, con diversi precedenti, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria per il reato di evasione. Mentre i poliziotti transitavano in piazza Vittorio Veneto, hanno notato l’uomo che, alla vista della Volante, ha... (Perugiatoday.it)

Fugge dalla Polizia locale. E rischia di investire un agente - 30, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico, nei pressi della variante alla provinciale 16 che permette di raggiungere la frazione Mignete, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. Oltre alle denunce penali, per lui scatteranno anche sanzioni amministrative pesanti ed altri deferimenti tenuto conto che il 28enne è stato sottoposto anche al ... (Ilgiorno.it)

Blitz Li Bergolis - il fratello del boss Miucci sfugge all'arresto : è latitante - C’è un tassello vuoto nella tela del maxi-blitz antimafia ‘Mari e Monti’ che, all’alba di ieri, con 39 arresti eccellenti, ha fatto crollare il ‘fortino’ del clan Li Bergolis a Monte Sant’Angelo. La tessera mancante è Leonardo ‘Dino’ Miucci, fratello di Enzo ‘U criatur’, ritenuto dagli... (Foggiatoday.it)