Foibe il Museo del Ricordo è legge

Foibe - sì unanime alla Camera : l’istituzione del Museo del Ricordo è legge. Un sogno che si avvera - Il testo, già approvato dal Senato, diventa legge con un iter accelerato senza approdare in Aula. Sarà il ministro della Cultura, con un proprio decreto, ad approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione che sarà sottoposta alla vigilanza del Collegio Romano secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e ... (Secoloditalia.it)

Foibe - alla Camera sì unanime al Museo del Ricordo : è legge - . “Ho apprezzato il voto da parte dell’opposizione”, aggiunge, spiegando che il via libera è arrivato con 21 sì. Il testo, già approvato dal Senato, diventa legge con un iter accelerato senza approdare in Aula. La memoria delle foibe sarà tramandata in un Museo del Ricordo, che nascerà a Roma. La commissione cultura della Camera ha infatti dato il via libera all’unanimità, in sede legislativa, ... (Lapresse.it)