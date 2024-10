Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo l’Italia fa poker di medaglie a Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – E’ una super Italia alle Finals dideldi. Gli Azzurri fanno incetta die scrivono la storia della disciplina olimpica. Sulle pedane del Dr. Karni Shooting Range di(India), Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti hanno ottenuto il primo e il secondo posto in competizione. E’ stato un ultimo match molto combattuto tra i due atleti tricolori nello skeet maschile, che hanno dato vita a un entusiasmante derby italiano in trasferta. Cassandro ha piazzato 57/60 piattelli, mentre Rossetti ha fatto 56/60, dietro di una lunghezza. Anche le Azzurre sono salite sul podio. Nello stesso skeet, ma al femminile, Diana Bacosi ha piazzato la seconda posizione con 54/60, mentre Martina Maruzzo ha fatto 25/30, in quarta posizione.