F1 Lawson al sito ufficiale | Mai pensato di non avere un sedile Ora voglio quello della Red Bull

"La cosa più importante è stato il sollievo. E' stato divertente: quando ho chiamato mio padre, la mia famiglia e tutti coloro che mi sostengono, anche da parte loro, è stato solo puro sollievo prima di qualsiasi altra emozione. Ed è stato così anche per me. È stato un viaggio enorme fin da quando ero molto, molto giovane, quindi per tutti noi è stato un sollievo prima di qualsiasi eccitazione". Lo ha detto il pilota della Racing Bulls, Liam Lawson, al sito ufficiale della F1, parlando alla viglia del primo Gran Premio da titolare della vettura del team in cui ha sostituito a sei gare dal termine e definitivamente Daniel Ricciardo, considerato non più competitivo abbastanza dalla Red Bull: "È stato un anno difficile per la maggior parte del tempo.

