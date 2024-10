Anteprima24.it - Eventi e Sagre, Matera (FdI): “Sbloccati nuovi fondi per le manifestazioni nel Sannio”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn importante assist alla promozione delle aree interne. E’ quello che viene dal Ministero dell’Agricoltura che, con decreto 547980, ha ammesso a finanziamento progetti relativi adsul territorio. Se in occasione di precedente decreto erano stati “decretati” i progetti di Bonea (Falanghina al Borgo) e di Ceppaloni (Sagra del Tartufo bianco). Il decreto di oggi, Giovedi 17 Ottobre, ha riconosciutoall’associazione Gustarte di Durazzano per la omonima manifestazione (3.150 euro); alla Pro loco di San Salvatore Telesino per la Sagra dello Struppolo (3.520); alla Festa del grano di Faicchio (6.355); Alla Pro loco di Paupisi per la Sagra del Cicatiello (4.917).