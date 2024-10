E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano L'articolo E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, 31enne ex componente della boyband degli One, èdopo esseredal terzo piano L'articolo E’, ex Onedainproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

One Direction - Liam Payne è morto : la tragica fine - cos'è successo prima del volo nel vuoto - Il cantautore e chitarrista britannico LiamJames Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. . La sua ascesa nell'industria musicale è avvenuta nel 2010. Questo lo portò alla formazione del famoso gruppo One Direction, composto da Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. (Liberoquotidiano.it)

La polvere bianca - la tv in frantumi - la stanza d’albergo distrutta : come è morto Liam Payne degli One Direction - I fan del cantante che si erano radunati nel pomeriggio intorno all’hotel hanno applaudito la salma mentre veniva portata all’obitorio. È rimasto lì fino a mercoledì pomeriggio. Tra cui, a quanto pare, una grave infezione ai reni. . Mentre nella deluxe suite dell’hotel nel quartiere Palermo la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. (Open.online)

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Come conferma Reuters, il 31enne sarebbe deceduto dopo un volo dal terzo piano di un albergo nel quartiere Palermo della capitale argentina, in calle Costa Rica. Fu scartato, ma fu anche invitato a riprovarci. Nel 2010 ha partecipato a The X Factor, ma già due anni prima – a soli 14 anni – inviò un provino al talent show. (Open.online)