Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze il corpo di Laura Frosecchi scoperto da una cliente | il nipote armato barricato in casa

Una Donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente

Donna trovata morta in un negozio : colpi di arma da fuoco - Potrebbe trattarsi di omicidio. San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – Terrore a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco. A quel punto ha lanciato l’allarme nei negozi e nei palazzi vicini. Si tratta della titolare dell’esercizio commerciale. (Lanazione.it)

Scippatore in bici strappa collana e cellulare a una donna all'ora di pranzo. La vittima presa alla sprovvista all'uscita da un negozio - MESTRE - Appena uscita dal negozio con in mano il cellulare nuovo, viene rapinata e quasi trascinata a terra dal ladro in bicicletta. Il quartiere Piave di nuovo teatro di scippi e rapine: ieri... (Ilgazzettino.it)

Grecia ancora devastata dagli incendi. Atene - trovato cadavere di donna in un negozio - La situazione rimane critica, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza le aree minacciate e prevenire ulteriori tragedie. I vigili del fuoco, supportati da rinforzi attesi da diversi paesi dell’Unione Europea, oltre che dalla Turchia e dalla Serbia, stanno lottando senza sosta contro gli incendi, che da domenica infuriano in varie aree intorno alla capitale ... (Thesocialpost.it)