Disavventura per LeBron James | scorpione nella doccia FOTO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)per. Il numero 6 dei Los Angeles Lakers ha giocatonotte a Phoenix contro i Suns egiornata oggi si è imbattuto in unosua. In Arizona sono episodi dal momento che questi animali sono particolarmente diffusi in zone umide o in prossimità di laghi, fiumi e corsi d’acqua. “Ha cercato di mordermi mentre ero sotto la. Per fortuna stavo camminando a testa bassa e l’ho visto. Benvenuti in Arizona”, scrive in una storia su Instagram in cui ha postato unadell’animale.per) SportFace.