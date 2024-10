controlli nel settore agricolo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Operazione di controllo della Polizia di Stato di Latina scopre sfruttamento lavorativo nel settore agricolo Recenti controlli condotti dalla Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno rivelato significative irregolarità nel settore agricolo pontino. Le ispezioni mirate hanno messo in luce situazioni di sfruttamento lavorativo e violazioni delle normative giuslavoristiche, un fenomeno che preoccupa e necessita di attenzione da parte delle autorità competenti. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno avviato attività di accertamento presso un fondo agricolo della provincia. L’obiettivo principale è stato quello di identificare eventuali irregolarità relative all’impiego di lavoratori e alla loro condizione legale nel territorio nazionale. Gaeta.it - controlli nel settore agricolo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Operazione di controllo della Polizia di Stato di Latina scopre sfruttamento lavorativo nelRecenticondotti dalla Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno rivelato significative irregolarità nelpontino. Le ispezioni mirate hanno messo in luce situazioni di sfruttamento lavorativo e violazioni delle normative giuslavoristiche, un fenomeno che preoccupa e necessita di attenzione da parte delle autorità competenti. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno avviato attività di accertamento presso un fondodella provincia. L’obiettivo principale è stato quello di identificare eventuali irregolarità relative all’impiego di lavoratori e alla loro condizione legale nel territorio nazionale.

