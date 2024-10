Controlli della Questura di Latina: scoperti braccianti irregolari e violazioni in ambito lavorativo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Questura di Latina ha avviato una serie di Controlli su un fondo agricolo, finalizzati a garantire la regolarità delle posizioni dei lavoratori impiegati. Questa azione di verifica ha portato alla scoperta di irregolarità significative, interessando vari aspetti della sicurezza e delle normative sul lavoro. Di seguito, verranno analizzati i dettagli dei Controlli e le conseguenze per i datori di lavoro e i lavoratori coinvolti. Accertamenti sulla regolarità dei lavoratori Nell’ambito di un’operazione volta a monitorare il settore agricolo, la squadra mobile della Questura di Latina ha effettuato accertamenti mirati presso un fondo agricolo della provincia. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di sei braccianti stranieri privi di regolarità, di cui cinque completamente sprovvisti di documenti identificativi. Gaeta.it - Controlli della Questura di Latina: scoperti braccianti irregolari e violazioni in ambito lavorativo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladiha avviato una serie disu un fondo agricolo, finalizzati a garantire la regolarità delle posizioni dei lavoratori impiegati. Questa azione di verifica ha portato alla scoperta dità significative, interessando vari aspettisicurezza e delle normative sul lavoro. Di seguito, verranno analizzati i dettagli deie le conseguenze per i datori di lavoro e i lavoratori coinvolti. Accertamenti sulla regolarità dei lavoratori Nell’di un’operazione volta a monitorare il settore agricolo, la squadra mobilediha effettuato accertamenti mirati presso un fondo agricoloprovincia. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di seistranieri privi di regolarità, di cui cinque completamente sprovvisti di documenti identificativi.

