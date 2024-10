Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese verso Ancona. Esposito torna in gruppo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Clima più disteso dalle parti del Polisportivo, ieri, in occasione della seconda giornata di allenamenti prima della gara di sabato contro l’. La quarta sconfitta stagionale, rimediata contro la Forsempronese, i rimproveri e le discussioni, hanno dovuto lasciare il posto a quella serenità necessaria in vista di un appuntamento così importante. Molti i dirigenti presenti alla seduta, nessuno di loro ha voluto rilasciare dichiarazioni ma il messaggio passato è che tutto l’ambiente rossoblù è compatto in vista dell’ostica trasferta al Del Conero. Rossoblù che nel pomeriggio sonoti a lavorare sull’erba del Polisportivo. Dal campo ecco una buona notizia per i tifosi: il fantasistato indopo che un fastidio muscolare aveva costretto il tecnico Sante Alfonsi a sostituirlo nella ripresa dell’ultimo match.