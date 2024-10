Citterio apre un nuovo stabilimento a Monte San Savino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Citterio, storica industria di salumi di Rho (Milano) con 600 milioni di euro di ricavi nel 2023, apre un nuovo stabilimento in Toscana, a Monte San Savino per produrre Prosciutto Toscano Dop. L'investimento è di circa 16 milioni di euro. L'impianto è su un'area di 8.000 metri quadri e si aggiunge agli altri otto impianti italiani e ai due americani. A regime vi lavoreranno 30-40 addetti. Ha una capacità produtti va di 200.000 prosciutti all'annopiù un reparto disosso pern il confezionamento di prosciutti interi disossati e due linee di confezionamento per l'affettato. Inoltre lo stabilimento parte con una rete di pannelli fotovoltaici ed un impianto solare termico e coibentazione degli ambienti: dal fotovoltaico si conta una produzione di circa 400.000 kWh di energia, che permette di risparmiare circa 265 tonnellate annue di CO2. Lanazione.it - Citterio apre un nuovo stabilimento a Monte San Savino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –, storica industria di salumi di Rho (Milano) con 600 milioni di euro di ricavi nel 2023,unin Toscana, aSanper produrre Prosciutto Toscano Dop. L'investimento è di circa 16 milioni di euro. L'impianto è su un'area di 8.000 metri quadri e si aggiunge agli altri otto impianti italiani e ai due americani. A regime vi lavoreranno 30-40 addetti. Ha una capacità produtti va di 200.000 prosciutti all'annopiù un reparto disosso pern il confezionamento di prosciutti interi disossati e due linee di confezionamento per l'affettato. Inoltre loparte con una rete di pannelli fotovoltaici ed un impianto solare termico e coibentazione degli ambienti: dal fotovoltaico si conta una produzione di circa 400.000 kWh di energia, che permette di risparmiare circa 265 tonnellate annue di CO2.

