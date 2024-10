Cina, fondi per progetti immobiliari saliti a 560 miliardi (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Cina amplierà un programma di supporto ai progetti immobiliari incompiuti (la 'lista bianca') a 4.000 miliardi di yuan (circa 560 miliardi di dollari) dai circa 2.230 miliardi già impiegati, aggiungendo più munizioni negli sforzi per frenare il tracollo del settore. Il ministro delle Case e dello Sviluppo delle aree rurali Ni Hong, nel corso di una conferenza stampa a Pechino, ha annunciato i piani per facilitare le ristrutturazioni di un ulteriore milione di abitazioni "nei villaggi urbani", aggiungendo che le politiche troveranno applicazione principalmente "in progetti che possono iniziare in modo relativamente veloce". Quotidiano.net - Cina, fondi per progetti immobiliari saliti a 560 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laamplierà un programma di supporto aiincompiuti (la 'lista bianca') a 4.000di yuan (circa 560di dollari) dai circa 2.230già impiegati, aggiungendo più munizioni negli sforzi per frenare il tracollo del settore. Il ministro delle Case e dello Sviluppo delle aree rurali Ni Hong, nel corso di una conferenza stampa a Pechino, ha annunciato i piani per facilitare le ristrutturazioni di un ulteriore milione di abitazioni "nei villaggi urbani", aggiungendo che le politiche troveranno applicazione principalmente "inche possono iniziare in modo relativamente veloce".

