CdS – Roma, sondaggio Per Mingueza. Paredes è ai saluti

2024-10-17 09:27:28 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Roma – Quasi un ex. Paredes e la Roma non sono mai stati così lontani: il centrocampista gioca poco o nulla con Juric e le gerarchie si sono ribaltate da quando De Rossi non è più l'allenatore. Insomma, è passato da pedina inamovibile a riserva. Lo scenario più logico va a sfociare in un addio anticipato, già a gennaio. Sei mesi prima rispetto alla scadenza del contatto. Paredes non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera al Boca Juniors. Ieri è arrivata una mezza ufficialità. Prima di ritornare in Europa, il centrocampista si è esposto pubblicamente: «È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto di più». Al torneo, in agenda il prossimo giugno, parteciperà il Boca Juniors e non la Roma. Il messaggio non è criptico.

