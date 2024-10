Casper Ruud rivela: “L’Arabia Saudita è un Paese controverso, ho scelto di non andarci” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un evento che fa discutere. Il Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), desta perplessità per i compensi astronomici destinati ai giocatori e anche per il luogo in cui si sta tendendo: 1.5 milioni di dollari solo per la partecipazione e 6 milioni per il vincitore. Cifre astronomiche, se si pensa che Alcaraz, vincitore a Wimbledon quest’anno, ha intascato “soli” 3.6 milioni di dollari. Del resto, la potente monarchia del Golfo, ricca di petrolio e criticata per le sue violazioni dei diritti umani e per il suo bilancio ambientale, investe non pochi denari nello sport mondiale e questa competizione è solo l’ultima della serie. La sensazione è che il coinvolgimento degli arabi sia inevitabile, tenuto conto anche della partnership tra il circuito ATP e il fondo arabo PIF. Oasport.it - Casper Ruud rivela: “L’Arabia Saudita è un Paese controverso, ho scelto di non andarci” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un evento che fa discutere. Il Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia), desta perplessità per i compensi astronomici destinati ai giocatori e anche per il luogo in cui si sta tendendo: 1.5 milioni di dollari solo per la partecipazione e 6 milioni per il vincitore. Cifre astronomiche, se si pensa che Alcaraz, vincitore a Wimbledon quest’anno, ha intascato “soli” 3.6 milioni di dollari. Del resto, la potente monarchia del Golfo, ricca di petrolio e criticata per le sue violazioni dei diritti umani e per il suo bilancio ambientale, investe non pochi denari nello sport mondiale e questa competizione è solo l’ultima della serie. La sensazione è che il coinvolgimento degli arabi sia inevitabile, tenuto conto anche della partnership tra il circuito ATP e il fondo arabo PIF.

