Canonico ricorda i tifosi e scoppia a piangere: "Il Foggia non vi dimenticherà mai" (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CALCIO Foggia 1920 - "Cari amici, care amiche, cari rappresentanti delle istituzioni,cari familiari, oggi ci troviamo qui per un momento che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere.La scomparsa di Samuel, Gaetano e Michele è una tragedia che ha colpito Foggiatoday.it - Canonico ricorda i tifosi e scoppia a piangere: "Il Foggia non vi dimenticherà mai" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CALCIO1920 - "Cari amici, care amiche, cari rappresentanti delle istituzioni,cari familiari, oggi ci troviamo qui per un momento che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere.La scomparsa di Samuel, Gaetano e Michele è una tragedia che ha colpito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Foggia in lacrime per Gaetano - Michele e Samuel. Canonico : "Giornata di profondo dolore" - Con il cuore spezzato ci stringiamo attorno alle famiglie di Samuele, Gaetano e Michele, tre giovani vite strappate troppo presto, tifosi appassionati che amavano i nostri colori". . . È il commento del presidente. "Ieri è stata una giornata di profondo dolore per tutta la famiglia del Foggia calcio. (Foggiatoday.it)

Foggia - esonerato Brambilla. Il patron Canonico : “Essere umiliati così non mi va” - Mi aspettavo le sue dimissioni ma ho deciso di esonerarlo”, spiega. . Il patron Canonico: “Essere umiliati così non mi va” appeared first on SportFace. “Nelle sei gare disputate abbiamo la peggior difesa con 12 gol subiti. Sicuramente il nuovo tecnico sarà uno con forte personalità nello spogliatoio per saper gestire il gruppo. (Sportface.it)