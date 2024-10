Basket, all’esordio in casa GMV e CUS Pisa in Divisione Regionale 2 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – Seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2, che vede CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport Pisa inseriti nello stesso girone: GMV e CUS Pisa esordiscono in casa, rispettivamente sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano con la quotata Valdera e domenica, alle 20,30, in Via Chiarugi con La Cisa Service Pontremolese, mentre la IES Sport Pisa fa visita alla forte BCL Lab Lucca. GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, superando un momento di crisi iniziale, lottando punto a punto fino al terzo periodo, per poi dare gas e travolgere i padroni di casa nel quarto. Sport.quotidiano.net - Basket, all’esordio in casa GMV e CUS Pisa in Divisione Regionale 2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Seconda giornata del campionato di2, che vede CUSCosmocare, GMV e IES Sportinseriti nello stesso girone: GMV e CUSesordiscono in, rispettivamente sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano con la quotata Valdera e domenica, alle 20,30, in Via Chiarugi con La Cisa Service Pontremolese, mentre la IES Sportfa visita alla forte BCL Lab Lucca. GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, superando un momento di crisi iniziale, lottando punto a punto fino al terzo periodo, per poi dare gas e travolgere i padroni dinel quarto.

