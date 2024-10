Auto devastate in piazza. Vetri sfondati nella notte con un blocco di cemento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 17 ottobre 2024 – Vandali in piena notte in piazza Kennedy, nel quartire Fuori del Ponte, a Pontedera. Danneggiate quattro Auto parcheggiate. Due appartengono allo stesso nucleo familiare, altre due hanno proprietari diversi. Tutti hanno sporto denuncia al commissariato di polizia della vicina piazza Trieste. Le indagini sono state avviate dagli agenti che hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza. Chi è stato a spaccare i lunotti anteriori delle quattro macchine in sosta? Un balordo annebbiato da alcol o droga? Oppure qualcuno disturbato dalla sosta selvaggia che da tempo regna incontrastata in quella zona di Pontedera? Sarebbero queste le due piste principali sulle quali si stanno muovendo gli inquirenti per cercare di risalire all’Autore dei danneggiamenti. Lanazione.it - Auto devastate in piazza. Vetri sfondati nella notte con un blocco di cemento Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 17 ottobre 2024 – Vandali in pienainKennedy, nel quartire Fuori del Ponte, a Pontedera. Danneggiate quattroparcheggiate. Due appartengono allo stesso nucleo familiare, altre due hanno proprietari diversi. Tutti hanno sporto denuncia al commissariato di polizia della vicinaTrieste. Le indagini sono state avviate dagli agenti che hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza. Chi è stato a spaccare i lunotti anteriori delle quattro macchine in sosta? Un balordo annebbiato da alcol o droga? Oppure qualcuno disturbato dalla sosta selvaggia che da tempo regna incontrastata in quella zona di Pontedera? Sarebbero queste le due piste principali sulle quali si stanno muovendo gli inquirenti per cercare di risalire all’re dei danneggiamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bacoli : C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima - L’Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza era alla guida del veicolo quando è stato azionato l’ordigno da parte dell’indagato, che si trovava presumibilmente a pochi metri dal luogo dell’esplosione. . Oltre all’arresto del presunto colpevole da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli, sempre su delega della Procura della Repubblica del capoluogo campano, sono state ... (Puntomagazine.it)

Crisi automotive - sindacati e lavoratori irpini in piazza a Roma - Alla manifestazione parteciperanno anche i sindacati e i lavoratori irpini. Stellantis in Italia e in generale l’automotive in Europa sono al collasso: a rischio la prospettiva industriale e occupazionale. Per questo, è stato proclamato uno sciopero generale che si terrà venerdì 18 ottobre a Roma. (Avellinotoday.it)

"No a piazza Marini senz’auto. Già così i parcheggi sono pochi" - Confido che l’amministrazione si confronti con tutte le associazioni per trovare la soluzione migliore, evitando ciò che è accaduto in alcuni comuni vicino a noi dove non si è pensato prima di affrontare il problema dei parcheggi. Già, ma dove? Per l’associazione resta ancora valido "il progetto del raddoppio del parcheggio Francolini", realizzando un altro piano (interrato o sopraelevato). (Ilrestodelcarlino.it)