Applicazioni dell'Intelligenza artificiale nella salute: congresso scientifico a Brindisi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Brindisi - "Ordini professionali e Intelligenza artificiale in sinergia: strumenti, strategie e innovazione digitale per i professionisti sanitari" è il titolo di un congresso scientifico patrocinato dalla Asl in programma il 18 ottobre, dalle 8.30, nella sala conferenze dell'Autorità portuale, a Brindisi

