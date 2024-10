Amici 24, Nicolò riceve i complimenti da Noemi per una cover della sua canzone e si emoziona (VIDEO) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nicolò è uno degli allievi di Amici 24 e nella puntata di domenica si è esibito nella gara delle cover con un pezzo di Noemi. La sua esibizione è piaciuta molto alla cantante che gli ha rivolto alcuni complimenti che lo hanno emozionato! Comingsoon.it - Amici 24, Nicolò riceve i complimenti da Noemi per una cover della sua canzone e si emoziona (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è uno degli allievi di24 e nella puntata di domenica si è esibito nella gara dellecon un pezzo di. La sua esibizione è piaciuta molto alla cantante che gli ha rivolto alcuniche lo hannoto!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - Noemi condivide sui social l’esibizione di Nicolò Filippucci : la reazione del cantante - Io lei la amo! Il fatto che sia l’artista di quella canzone, è una cosa stupenda. ” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) Per il video completo di questo momento clicca QUI. Nel corso dell’ultima puntata di Amici, il cantante Nicolò Filippucci, classe 2007 ed originario di Perugia, si è esibito sulle ... (Isaechia.it)

Amici 24 - Nicolò non convince Rudy e scoppia la lite con Anna - Nicolò non convince Rudy Zerbi e scoppia la lite con Anna Pettinelli: ecco cosa è accaduto ad Amici 24 oggi L'articolo Amici 24, Nicolò non convince Rudy e scoppia la lite con Anna proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Amici 24 - Nicolò si esibisce con una cover di Noemi : la reazione della cantante - Nicolò si esibisce ad Amici 24 con una cover di Noemi e sui social arriva a sorpresa la reazione della cantante L'articolo Amici 24, Nicolò si esibisce con una cover di Noemi: la reazione della cantante proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)