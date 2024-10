Albania, quanto ci costa trattenere i migranti? (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Italia spenderà circa 120 milioni l'anno per le strutture di Shengjin e Gjader volute dal governo Meloni, per un costo a migrante di 500 euro al giorno, contro i 35 euro delle strutture italiane Wired.it - Albania, quanto ci costa trattenere i migranti? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Italia spenderà circa 120 milioni l'anno per le strutture di Shengjin e Gjader volute dal governo Meloni, per un costo a migrante di 500 euro al giorno, contro i 35 euro delle strutture italiane

Telecomunicazioni - infrastrutture 5G/6G : prima open call da 1 - 2 milioni di euro - I candidati possono presentare domanda per entrambi i TRACK del bando. 000 euro. Possono partecipare al bando le persone giuridiche con sede negli Stati membri dell’Unione Europea e nei Paesi associati a Horizon Europe secondo l’elenco aggiornato pubblicato dalla Commissione europea. È stata lanciata la prima open call nell’ambito del progetto 6G-PATH, con scadenza per partecipare fissata ... (Ildenaro.it)

La Provincia ospita l'importante iniziativa europea per migliorare la sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture verdi - La Provincia di Rimini si prepara ad accogliere, dal 22 al 25 ottobre, il quarto meeting internazionale del progetto GIFT (Green Infrastructure for Forests and Trees), un'importante iniziativa europea dedicata al miglioramento della sostenibilità e della resilienza delle infrastrutture verdi... (Riminitoday.it)

Capitale europea dello Sport : accordo tra Comune - Città Metropolitana e Sport e Salute. Manfredi : “Sinergia per infrastrutture” - Tra gli scopi indicati nell’accordo rientrano, tra l’altro, anche l’attuazione di programmi di istruzione e formazione con focus su benessere, salute e stili di vita, di campagne per la promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva e di progetti finalizzati all’inclusione e allo sviluppo sociale attraverso lo sport. (Ildenaro.it)