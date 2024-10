Al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Comune di Sansepolcro si appresta a compiere una svolta decisiva verso tecnologie green e sostenibili con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sostituzione Arezzonotizie.it - Al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Comune di Sansepolcro si appresta a compiere una svolta decisiva verso tecnologie green e sostenibili con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via idi sostituzione

Slitta la fine dei lavori in corso della Repubblica : un altro Natale tra i cantieri - "ma sono piccoli e danno poco intralcio" - Slitta alla primavera del 2025 la chiusura del cantiere di riqualificazione di Corso della Repubblica a Forlì. Sul cronoprogramma dei lavori chiedo conto martedì pomeriggio con un question time in Consiglio comunale il capogruppo del Partito democratico Alessandro Gasperini, ricordando che... (Forlitoday.it)

Ripresi i lavori nel quartiere Senzuno. Via della Repubblica chiusa al traffico - L’ideale sarebbe arrivare pronti per Pasqua". "Come da cronoprogramma – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti – avevamo fatto slittare l’avvio dei lavori a fine mese, così da potere sfruttare il tempo ancora bello. Un progetto complesso e di lunga durata, ma per i follonichesi sembra mancare sempre meno per vedere il lavoro completato. (Ilrestodelcarlino.it)

Serra - dopo i lavori di riqualificazione l’ufficio postale riapre in piazza della Repubblica - Nell’ufficio postale di Serra sono già partiti i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il ... (Ilrestodelcarlino.it)