A Forlì nasce il più grande impianto agrivoltaico avanzato: produrrà energia e proteggerà le viti dai fenomeni estremi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel solco dell’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità, Gruppo Caviro ha inaugurato il più grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia. L’impianto è stato realizzato sul vigneto adiacente allo stabilimento Cantine Caviro a Forlì ed è frutto di un investimento di 1,5 milioni di Forlitoday.it - A Forlì nasce il più grande impianto agrivoltaico avanzato: produrrà energia e proteggerà le viti dai fenomeni estremi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel solco dell’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità, Gruppo Caviro ha inaugurato il piùin Italia. L’è stato realizzato sul vigneto adiacente allo stabilimento Cantine Caviro aed è frutto di un investimento di 1,5 milioni di

