Wta Osaka 2024: eliminate al secondo turno Bronzetti e Cocciaretto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il tennis italiano perde al secondo turno del WTA 250 di Osaka 2024 sia Elisabetta Cocciaretto sia Lucia Bronzetti. Nonostante entrambe scendessero in campo con i favori del pronostico, nessuna delle due è riuscita a portare a casa il proprio match e quindi a proseguire la corsa nel torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. Bronzetti, dopo un buon esordio contro la spagnola Cristina Bucsa, ha ceduto il passo a Suzan Lamens, avversaria olandese proveniente dalle qualificazioni che al primo turno aveva sorpreso una top-50 come Tomova. 6-3 6-4 il punteggio dell'incontro, durato 1h18? e sempre in controllo di Lamens, che ha avuto l'unica incertezza nel momento in cui ha servito per il match, salvo poi riscattarsi e riuscire comunque a chiudere.

WTA Osaka 2024 - Lucia Bronzetti eliminata negli ottavi di finale da Suzan Lamens - Avremo dei ‘precedenti fantasma’ tra i big del circuito? Le statistiche sono favorevoli a Lamens, che vince 59 punti contro i 44 dell’azzurra, mostrandosi cinica nei momenti importanti, dato che sfrutta tutte le 4 palle break avute a disposizione, concedendone appena 2 a Bronzetti, una delle quali annullata. (Oasport.it)