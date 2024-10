Volley femminile, Roma avanti tutta in Challenge Cup! Ancora 3-0 al Karlovac e sedicesimi conquistati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nessun problema, come da programma, per il Roma Volley che vince sul campo del Kelteks Karlovac la gara di ritorno dei 32mi di finale dopo il 3-0 dell’andata e si qualifica per il turno successivo della competizione europea. Un successo limpido sul campo della squadra croata che non è mai riuscita ad impensierire la formazione di Giuseppe Cuccarini che prosegue il suo percorso netto fuori dai confini italiani, dopo aver subito sabato scorso la prima sconfitta stagionale a Milano. Cuccarini lascia a riposo alcune delle titolari ma schiera la solita diagonale con Mirkovic in regia e Orvosova nel ruolo di opposta. Al centro giocano Schoelzel e Costantini, in banda Provaroni e Rotar e il libero Cicola, per la prima volta titolare in stagione. Oasport.it - Volley femminile, Roma avanti tutta in Challenge Cup! Ancora 3-0 al Karlovac e sedicesimi conquistati Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nessun problema, come da programma, per ilche vince sul campo del Kelteksla gara di ritorno dei 32mi di finale dopo il 3-0 dell’andata e si qualifica per il turno successivo della competizione europea. Un successo limpido sul campo della squadra croata che non è mai riuscita ad impensierire la formazione di Giuseppe Cuccarini che prosegue il suo percorso netto fuori dai confini italiani, dopo aver subito sabato scorso la prima sconfitta stagionale a Milano. Cuccarini lascia a riposo alcune delle titolari ma schiera la solita diagonale con Mirkovic in regia e Orvosova nel ruolo di opposta. Al centro giocano Schoelzel e Costantini, in banda Provaroni e Rotar e il libero Cicola, per la prima volta titolare in stagione.

