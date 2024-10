Un terno al Lotto frutta una vincita da 22500 euro: si festeggia a Napoli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si festeggia a Napoli grazie all'ultimo concorso del Lotto, quello di martedì 15 ottobre. Nella città partenopea - come riferisce Agipronews - sono stati vinti 22.500 euro in seguito al terno 9-27-43 sulla ruota di Palermo.Questi, invece, i numeri estratti sulla ruota partenopea: 46 - 14 - 72 Napolitoday.it - Un terno al Lotto frutta una vincita da 22500 euro: si festeggia a Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sigrazie all'ultimo concorso del, quello di martedì 15 ottobre. Nella città partenopea - come riferisce Agipronews - sono stati vinti 22.500in seguito al9-27-43 sulla ruota di Palermo.Questi, invece, i numeri estratti sulla ruota partenopea: 46 - 14 - 72

Schlein critica il governo : “Per loro c’è eterno complotto - ma chi si occupa dei problemi dell’Italia? - . dem sottolinea come ci sia un reale problema di classe dirigente: "O la premier Meloni sceglie male o non ha di meglio e in ogni caso è un problema per l'Italia” L'articolo Schlein critica il governo: “Per loro c’è eterno complotto, ma chi si occupa dei problemi dell’Italia? proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Lotto - la fortuna bacia Napoli : vinti migliaia di euro con un terno - La Campania si è presa la scena nelle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto grazie a due vincite importanti. A Napoli, come riporta Agimeg, è stato centrato un terno sulla ruota Nazionale da 22.500 euro, con una puntata secca di 5 euro sul terno. A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno... (Napolitoday.it)

Lotto - vinti 19mila euro a Napoli con tre ambi e un terno - Nell’ultimo concorso del gioco del Lotto la 'dea bendata' bacia la Campania, dove sono stati vinti 40mila euro. A Napoli sono stati centrati tre ambi e un terno per un totale da 19mila euro, a cui - come riferisce Agipronews - si aggiunge un terno da 11.250 euro messo a segno ad Arzano, e un... (Napolitoday.it)