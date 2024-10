Udine: Teatrone, in arrivo un ridotto e altre novità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, da più di 25 anni punto nevralgico della cultura Udinese e regionale, sarà interessato da importanti lavori di ammodernamento del valore di oltre un milione di euro, inseriti nel progetto di fattibilità tecnica approvato nell’ultima seduta da parte della Giunta Comunale e che a fine mese passerà al vaglio del Consiglio. Gli interventi previsti sull’immobile di proprietà del Comune di Udine sono in tutto quattro: la ristrutturazione dell’area bar e del foyer, i lavori per la creazione di un ridotto, la riorganizzazione dello spazio degli uffici amministrativi e l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio. Udine20.it - Udine: Teatrone, in arrivo un ridotto e altre novità Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Teatro Nuovo Giovanni da, da più di 25 anni punto nevralgico della culturase e regionale, sarà interessato da importanti lavori di ammodernamento del valore di oltre un milione di euro, inseriti nel progetto di fattibilità tecnica approvato nell’ultima seduta da parte della Giunta Comunale e che a fine mese passerà al vaglio del Consiglio. Gli interventi previsti sull’immobile di proprietà del Comune disono in tutto quattro: la ristrutturazione dell’area bar e del foyer, i lavori per la creazione di un, la riorganizzazione dello spazio degli uffici amministrativi e l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Udine : Giuseppe Giacobazzi al Teatrone – 13 maggio 25 - “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che vede il teatro trasformarsi nel vero senso della parola: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. È come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana! Non ci sono il fantasma dell’opera o le divise di velo e cravatta. (Udine20.it)