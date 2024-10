Tutto pronto per l’Intrepida 2024: Anghiari accoglie gli intrepidi ciclisti d’epoca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ad Anghiari è Tutto pronto per l’edizione 2024 de l’Intrepida, la celebre ciclostorica non competitiva che si terrà domenica 20 ottobre. La manifestazione, aperta agli appassionati di bici d’epoca, vedrà la partenza da Piazza Baldaccio alle ore 8:45. Il programma degli eventi ha già preso il via con l’iniziativa “La Bici mi racconta”, dedicata agli studenti delle scuole locali. Gli appuntamenti continuano domani con “intrepidi a Scuola”, un incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in compagnia del ciclista professionista Lorenzo Quartucci e di Gioia Bartali, nipote del leggendario Gino Bartali. Venerdì sera, la storia del ciclismo sarà protagonista al Teatro di Anghiari con la serata “Aspettando l’Intrepida”, che ospiterà personalità di spicco come il giornalista Beppe Conti e l’ex campione Michael Rogers, i quali riceveranno il Premio Intrepido 2024. Lortica.it - Tutto pronto per l’Intrepida 2024: Anghiari accoglie gli intrepidi ciclisti d’epoca Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adper l’edizionede, la celebre ciclostorica non competitiva che si terrà domenica 20 ottobre. La manifestazione, aperta agli appassionati di bici, vedrà la partenza da Piazza Baldaccio alle ore 8:45. Il programma degli eventi ha già preso il via con l’iniziativa “La Bici mi racconta”, dedicata agli studenti delle scuole locali. Gli appuntamenti continuano domani con “a Scuola”, un incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in compagnia del ciclista professionista Lorenzo Quartucci e di Gioia Bartali, nipote del leggendario Gino Bartali. Venerdì sera, la storia del ciclismo sarà protagonista al Teatro dicon la serata “Aspettando”, che ospiterà personalità di spicco come il giornalista Beppe Conti e l’ex campione Michael Rogers, i quali riceveranno il Premio Intrepido

