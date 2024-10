Troppi lupi in Toscana, altra strage di pecore. “Sono ovunque e vicini alle case” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – L’ultimo grande episodio è accaduto qualche giorno fa: il gregge di Francesco Murgia nella zona di Pian del Lago di Monteriggioni è stato quasi dimezzato. Dieci pecore e un agnello Sono state uccise e tre capi Sono stati portati via dai lupi. Il luogo è alle porte di Siena ed è molto frequentato dai tanti che amano camminare nei sentieri. E per il titolare dell’azienda agricola non è la prima volta che i predatori attaccano i suoi animali, ma mai si era verificato un fatto di tale portata. BERGAMO//COPPIA DI lupi ATTACCA GREGGE IN PRESOLANA//FOTO DE PASCALE FOTO DI REPERTORIO L’ennesimo episodio di una lunga scia, un grido di allarme che gli allevatori hanno levato in coro e che l’Unione Europea sembra aver ora ascoltato. A fine settembre, infatti, il lupo è stato declassato da ’stato di protezione rigorosa’ a ’protezione semplice’. Lanazione.it - Troppi lupi in Toscana, altra strage di pecore. “Sono ovunque e vicini alle case” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – L’ultimo grande episodio è accaduto qualche giorno fa: il gregge di Francesco Murgia nella zona di Pian del Lago di Monteriggioni è stato quasi dimezzato. Diecie un agnellostate uccise e tre capistati portati via dai. Il luogo èporte di Siena ed è molto frequentato dai tanti che amano camminare nei sentieri. E per il titolare dell’azienda agricola non è la prima volta che i predatori attaccano i suoi animali, ma mai si era verificato un fatto di tale portata. BERGAMO//COPPIA DIATTACCA GREGGE IN PRESOLANA//FOTO DE PASCALE FOTO DI REPERTORIO L’ennesimo episodio di una lunga scia, un grido di allarme che glivatori hanno levato in coro e che l’Unione Europea sembra aver ora ascoltato. A fine settembre, infatti, il lupo è stato declassato da ’stato di protezione rigorosa’ a ’protezione semplice’.

