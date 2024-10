Tre artisti per ’La Traviata’. Festa a San Domenico per la Caserma Gonzaga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con il Belcanto cala il sipario sugli eventi che hanno celebrato l’inaugurazione a Foligno il 19 ottobre del 1884, 140 anni fa, della Caserma Gonzaga. A firmare l’evento di chiusura, in collaborazione con l’istituzione militare, sono gli Amici della Musica che dedicano all’occasione “La Traviata” di Giuseppe Verdi in forma di concerto, opera celeberrima in programma all’Auditorium San Domenico sabato 19 ottobre, ore 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Una scelta non casuale che riallaccia i fili con quel 1884 che segnò l’inizio della Gonzaga, e che portò nel cartellone del Teatro Apollo, divenuto poi Teatro Piermarini, l’opera verdiana. Al San Domenico il concerto proporrà una selezione dai tre atti affidata a artisti di fama internazionale, a cominciare dal soprano Cinzia Forte (foto), interprete tra le più acclamate al mondo. Lanazione.it - Tre artisti per ’La Traviata’. Festa a San Domenico per la Caserma Gonzaga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con il Belcanto cala il sipario sugli eventi che hanno celebrato l’inaugurazione a Foligno il 19 ottobre del 1884, 140 anni fa, della. A firmare l’evento di chiusura, in collaborazione con l’istituzione militare, sono gli Amici della Musica che dedicano all’occasione “La Traviata” di Giuseppe Verdi in forma di concerto, opera celeberrima in programma all’Auditorium Sansabato 19 ottobre, ore 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Una scelta non casuale che riallaccia i fili con quel 1884 che segnò l’inizio della, e che portò nel cartellone del Teatro Apollo, divenuto poi Teatro Piermarini, l’opera verdiana. Al Sanil concerto proporrà una selezione dai tre atti affidata adi fama internazionale, a cominciare dal soprano Cinzia Forte (foto), interprete tra le più acclamate al mondo.

