Temptation Island Antonio prende il palo dalla Tentatrice poi fa una figuraccia con Titty

La sesta puntata di Temptation Island, in onda martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, ha visto protagonisti Titty e Antonio di un infuocato falò di confronto, dopo la figuraccia del partenopeo, scaricato dalla Tentatrice Sara.

Temptation Island 12 - ecco come sono andati gli ascolti della sesta puntata - 000 – 3. 894. 1 % di share, mentre la puntata di martedì scorso aveva conquistato il 23,9 % di share. Su Canale5 Temptation Island debutta con uno share del 23. 000 spettatori e il 4. Su La7 DiMartedì raggiunge 1. 000 spettatori (5. . A decidere di lasciare il villaggio separati sono stati Millie Moi e Michele Varriale, il quale si è detto deluso dal comportamento della fidanzata, Antonio ... (Isaechia.it)

ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024 : TEMPTATION ISLAND (23 - 1%) - HOUSE OF GUCCI (11 - 9%) - FLORIS (5 - 2%) - BERLINGUER - 74 17. 10 4. 88 5. 15 x x x x x x x x x x x x La7 3. 21 x x x x x x x x x x x x Rete 4 4. 89 8. 79 4. 96 4. I. S. 99 31. 72 5. 40 7. 69 4. The Floor – x + xThe Floor: Ne Rimarrà Solo Uno – 860 5. 10 X Factor: Bootcamp – xNOVE Cash or Trash? – xDon’t Forget The Lyrics – x Chissà Chi È? – xBest Weekend – 345 1. (Bubinoblog)