Superman: James Gunn spiega perché Krypto non è un labrador

Il regista James Gunn ha risposto alla domanda di un fan su Krypto dopo l'annuncio che il cane sarà presente nel film Superman. Nella giornata di ieri James Gunn ha confermato la presenza di Krypto, il supercane, nel film Superman e il regista ha ora risposto ai dubbi di un fan della DC riguardante l'amico a quattro zampe di Clark Kent. Poche ore fa il filmmaker, impegnato come sceneggiatore e regista, aveva pubblicato sui social la prima immagine del personaggio, immortalato accanto al supereroe mentre guardano da lontano la Terra. Un chiarimento su Krypto in Superman Un follower di James Gunn su Threads ha reagito chiedendo: "Krypto non dovrebbe essere un labrador o qualcosa di simile? Guarderò comunque il film e probabilmente amerò

James Gunn condivide un’altra foto da Superman - alzando l’asticella dell’hype - È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata. È entrato immediatamente e ha distrutto la nostra casa, le nostre scarpe, i nostri mobili, ha persino mangiato il mio laptop. Il cast include Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced e Nathan ... (Metropolitanmagazine.it)

Superman : James Gunn conferma la presenza di Krypto! - James Gunn ha confermato che nel film Superman, in arrivo durante l'estate, ci sarà anche Krypto. Il supercane è ritratto in un'adorabile immagine animata condivisa dal regista e sceneggiatore dell'atteso reboot mentre è seduto accanto a Clark Kent e osserva con lui la Terra. Perché Krypto apparirà in Superman James Gunn ha spiegato in un post perché Krypto arriverà sul grande schermo nel reboot ... (Movieplayer.it)

Superman e Krypto nella nuova immagine dal film di James Gunn! - Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo compulsivo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto esseri umani, era problematico per usare un eufemismo. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio ... (Cinefilos.it)