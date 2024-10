Strage di Gorla, 80 anni fa la morte di 184 bambini dopo bombardamento Usa, La Russa: "Tragedia rimossa come le Foibe" - VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Strage di Gorla si è consumata il 20 ottobre 1944 ed ha fatto parte di un bombardamento anglo-americano su Milano in cui persero la vita 641 persone La Strage di Gorla è arrivata al suo 80esimo anniversario. Una Tragedia che seppur "rimossa come le Foibe" come asserito dal presidente del S Ilgiornaleditalia.it - Strage di Gorla, 80 anni fa la morte di 184 bambini dopo bombardamento Usa, La Russa: "Tragedia rimossa come le Foibe" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladisi è consumata il 20 ottobre 1944 ed ha fatto parte di unanglo-americano su Milano in cui persero la vita 641 persone Ladiè arrivata al suo 80esimoversario. Unache seppur "leasserito dal presidente del S

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage di Gorla - 184 bimbi uccisi dai bombardamenti americani. La Russa : tragedia rimossa come le foibe - In tutta Milano, in quel 20 ottobre, furono 614 i morti estratti a fatica dalle macerie. Piccoli martiri dimenticati a lungo Ai bombardieri americani era stato dato il compito di distruggere gli impianti produttivi meccanico-siderurgici che ancora operavano nella periferia della città. Piazza Redipuglia, dove aveva sede la scuola, cambiò nome in Piazza dei Piccoli Martiri (nella foto Ansa) per ... (Secoloditalia.it)

La strage di Gorla - Mattarella : "Il ricordo non passa e viene trasmesso" - Il presidente mi ha detto che siamo stati bravi" ha concluso uno dei superstiti. All’origine del disastro, l'errata trascrizione delle coordinate di lancio. "Una tragedia insensata, inimmaginabile, immane". Una colpisce una scuola elementare e lì trovano la morte 184 bambini oltre una ventina di persone. (Tg24.sky.it)

184 bambini uccisi nella strage di Gorla - Mattarella : “Una tragedia indimenticabile e un ricordo che va trasmesso” - Per la prima volta un capo dello Stato ha preso parte a questa cerimonia, rendendo omaggio alla memoria dei "Piccoli Martiri di Gorla", come sono noti a Milano. . L'articolo 184 bambini uccisi nella strage di Gorla, Mattarella: “Una tragedia indimenticabile e un ricordo che va trasmesso” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)