Stefano Fassina | L’Autonomia? Fa male anche al Nord

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La legge suldifferenziata per anni è stata avversata in quanto tentativo di "secessione dei ricchi". Il suo impatto sulla distribuzione delle risorse ha preoccupato il Mezzogiorno, ma i suoi contraccolpi – secondo l’ex viceministro dell’Economia– fannoall’Italia intera e in particolare al. Il suo ultimo libro, Perchédifferenziata faal, sarà presentato oggi alle 17 a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. Ne discuteranno il governatore Eugenio Giani, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Gianna Fracassi, segretaria Flc Cgil e Vannino Chiti già ministro e senatore Pd, moderati da Cristina Privitera, vicedirettrice de "La Nazione".