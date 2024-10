Sonia Bruganelli si sfoga via social: dalle polemiche di Ballando con le Stelle al rapporto con Paolo Bonolis: «Siamo due persone ancora molto vicine» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Instagram, im diretta con i follower, l'opinionista ha risposto alle accuse di essere troppo pacata nel programma di Milly Carlucci, fornendo una versione inedita di sé, ma è anche tornata a parlare dell'ex marito, con cui i rapporti non sono cambiati, nonostante la scelta di separarsi Vanityfair.it - Sonia Bruganelli si sfoga via social: dalle polemiche di Ballando con le Stelle al rapporto con Paolo Bonolis: «Siamo due persone ancora molto vicine» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Instagram, im diretta con i follower, l'opinionista ha risposto alle accuse di essere troppo pacata nel programma di Milly Carlucci, fornendo una versione inedita di sé, ma è anche tornata a parlare dell'ex marito, con cui i rapporti non sono cambiati, nonostante la scelta di separarsi

