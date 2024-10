Soldi dalle banche nella manovra 2025: anticipi o tasse extra? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Un contributo sotto forma di anticipo di alcune imposte dovute oppure una vera propria tassa sugli extraprofitti che negli anni scorsi sono scaturiti dall'innalzamento dei tassi di interesse? Mentre si attendere di comprendere in quale forma si è sostanziato il contributo di banche e assicurazioni, nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla manovra: la legge di bilancio sarà pari a circa 30 miliardi di euro nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Per finanziare parte delle misure previste, è atteso appunto un contributo da parte degli istituti bancari più grandi e anche dalle assicurazioni. Si parla di 3,5 miliardi di euro. Quotidiano.net - Soldi dalle banche nella manovra 2025: anticipi o tasse extra? Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Un contributo sotto forma di anticipo di alcune imposte dovute oppure una vera propria tassa sugliprofitti che negli anni scorsi sono scaturiti dall'innalzamento dei tassi di interesse? Mentre si attendere di comprendere in quale forma si è sostanziato il contributo die assicurazioni, nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla: la legge di bilancio sarà pari a circa 30 miliardi di euro nel, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Per finanziare parte delle misure previste, è atteso appunto un contributo da parte degli istituti bancari più grandi e ancheassicurazioni. Si parla di 3,5 miliardi di euro.

