Sky, Modugno e le ultime su Empoli-Napoli: "Due sorprese nella formazione azzurra"

L'inviato di Sky Sport anticipa due cambi nella formazione del Napoli in vista della sfida contro l'Empoli, con Gilmour possibile sorpresa. In vista della prossima partita contro l'Empoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa. Durante il suo intervento da Castel Volturno, Modugno ha rivelato che nella sfida di questa notte tra Uruguay ed Ecuador il difensore Olivera ha lasciato il campo dolorante e sarà atteso solo domani di ritorno a Castel Volturno. Le sue condizioni potrebbero quindi escluderlo dalla formazione titolare. In questo contesto, Spinazzola emerge come una soluzione probabile. Modugno ha sottolineato che il terzino è rimasto a disposizione durante la sosta con l'allenatore Conte, il che aumenta la sua possibilità di scendere in campo contro l'Empoli.

Napoli - Modugno : “Kvaratskhelia non so se firmerà il rinnovo. Ho dei dubbi” - Al centro della sua riflessione, l’impatto dell’allenatore Antonio Conte sulla squadra, elogiato per la sua capacità di creare tensione agonistica e motivare i giocatori. L’importanza di Antonio Conte […] L'articolo Napoli, Modugno: “Kvaratskhelia non so se firmerà il rinnovo. . Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha analizzato l’andamento della stagione del Napoli e la prossima ... (Dailynews24.it)

Modugno analizza la corsa allo Scudetto : “Non è più l’Inter della scorsa stagione - il Napoli si sta avvicinando ai nerazzurri per valori” - Durante un intervento su Radio Marte, Modugno ha esaminato la situazione attuale del campionato, mettendo in risalto la forza dei partenopei e le sfide che dovranno affrontare. Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha condiviso le sue impressioni sulla corsa allo Scudetto, evidenziando come il Napoli stia cercando di avvicinarsi all‘Inter, storico punto di riferimento per le squadre ... (Napolipiu.com)

Modugno analizza la orsa allo Scudetto : “Non è più l’Inter della scorsa stagione - il Napoli si sta avvicinando ai nerazzurri per valori” - Durante un intervento su Radio Marte, Modugno ha esaminato la situazione attuale del campionato, mettendo in risalto la forza dei partenopei e le sfide che dovranno affrontare. Il Napoli vuole tornare nella dimensione europea che gli è stata propria per anni e che vuole ritrovare: quella è la grande ambizione. (Napolipiu.com)