Sansepolcro, due giorni di esercitazioni per testare l'efficienza della protezione civile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da venerdì 18 a sabato 19 ottobre il Sistema provinciale di protezione civile si mette alla prova con "Sismex Appennino 2024". Si tratta di un'esercitazione su scala reale nata dalla collaborazione tra Prefettura e Provincia di Arezzo, con l'obiettivo di testare le procedure di coordinamento e le

“Sismex Appennino 2024” : esercitazione provinciale di protezione civile in Casentino - Valtiberina e Pratomagno - Durante i tre giorni verranno affrontati 40 scenari diversi, tra cui la ricerca di dispersi sotto le macerie, evacuazioni scolastiche, interventi su strade interrotte e guasti ai servizi essenziali come elettricità, telefonia e acqua. In caso di maltempo, l’esercitazione sarà annullata. Il momento clou sarà domenica, con la simulazione di un incidente ferroviario sulla linea Arezzo-Pratovecchio ... (Lortica.it)

Dal 18 al 20 ottobre - il Sistema provinciale di protezione civile si mette alla prova con “Sismex Appennino 2024” - Al lavoro nei diversi scenari d’evento oltre 150 volontari di 26 associazioni del territorio con i loro mezzi e attrezzature, 23 soggetti pubblici e privati del Sistema di protezione civile, 3 Unioni dei Comuni e 24 Comuni. Nelle settimane successive sarà organizzata una riunione di debriefing per analizzare le azioni svolte, individuare le eventuali criticità e apportare misure migliorative ... (Lanazione.it)

