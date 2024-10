Roma, infortunio Dybala: novità sulle condizioni, c’è la scelta in vista dell’Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, in vista della sfida contro l’Inter. I dettagli Arrivano novità importante sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala dopo l’allenamento odierno della Roma. L’attaccante argentino ha infatti recuperato completamente dai problemi muscolari che lo avevano colpito nelle ultime settimane. La Joya sarà quindi a Calcionews24.com - Roma, infortunio Dybala: novità sulle condizioni, c’è la scelta in vista dell’Inter Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le ultimefisiche di Paulo, attaccante argentino della, indella sfida contro l’Inter. I dettagli Arrivanoimportantefisiche di Paulodopo l’allenamento odierno della. L’attaccante argentino ha infatti recuperato completamente dai problemi muscolari che lo avevano colpito nelle ultime settimane. La Joya sarà quindi a

