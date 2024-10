Roccellaper rete mondiale femminismo noi esempio su Gpa

Quotidiano.net - Roccella,per rete mondiale femminismo noi esempio su Gpa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Chi si trincera dietro la retorica dei 'diritti' per giustificare la pratica dell'utero in affitto dovrebbe chiedersi perché invece ci sia unadelche sostiene l'iniziativa dell'Italia e considera il nostro Paese unda seguire dappertutto. Oggi con il voto del Parlamento italiano i diritti non sono stati negati, ma al contrario sono stati riaffermati e resi finalmente effettivi". Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella interpellata dall'ANSA dopo l'approvazione da parte del Senato del reato universale per la maternità surrogata.