Regionali, Noi Moderati fa il pieno dei civici. Toniaccini capolista. Lupi: "Siamo la casa-speranza dei moderati delusi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non sarà una lista civetta - per prendere qualche voto - o semplicemente una bandiera senza candidati per riempire l'occhio dell'elettore nella più ampia galassia della coalizione di centrodestra a sostegno della Presidente Donatella Tesei, ma Noi moderati e civici per l'Umbria - il movimento del Perugiatoday.it - Regionali, Noi Moderati fa il pieno dei civici. Toniaccini capolista. Lupi: "Siamo la casa-speranza dei moderati delusi" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non sarà una lista civetta - per prendere qualche voto - o semplicemente una bandiera senza candidati per riempire l'occhio dell'elettore nella più ampia galassia della coalizione di centrodestra a sostegno della Presidente Donatella Tesei, ma Noiper l'Umbria - il movimento del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - Rubano (FI) : “De Luca scaricato dal Pd. Moderati e Riformisti sanniti si uniscano a noi” - L'articolo Regionali, Rubano (FI): “De Luca scaricato dal Pd. Si chiude una fase per il centrosinistra che ha fatto più danni che altro in regione Campania e in particolare in provincia di Benevento. Forza Italia rappresenta una occasione concreta per coloro che desiderano essere protagonisti di un’azione politica seria e vincente”. (Anteprima24.it)

Regionali 2024 - la svolta civica di centrodestra per Noi Moderati : nuovi ingressi - la svolta ad Assisi - “Noi Moderati, anche grazie alla scelta di costruire un progetto comune insieme ai tanti amministratori civici che si riconosco nel centrodestra, e in particolare nei valori e negli ideali del partito popolare europeo, sta crescendo e si sta radicando sul territorio”. Lo dichiarano i commissari... (Perugiatoday.it)

Regionali 2024 - funziona la svolta civica di centrodestra per Noi Moderati : nuovi ingressi - la svolta ad Assisi - “Noi Moderati, anche grazie alla scelta di costruire un progetto comune insieme ai tanti amministratori civici che si riconosco nel centrodestra, e in particolare nei valori e negli ideali del partito popolare europeo, sta crescendo e si sta radicando sul territorio”. Lo dichiarano i commissari... (Perugiatoday.it)