Costantino Vitagliano dopo la malattia ritrova l’amore | chi è la nuova fidanzata

dopo mesi difficili segnati dalla malattia e dalle polemiche, Costantino Vitagliano è finalmente tornato a sorridere. L’ex tronista di Uomini e Donne ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il ritorno dell’ex icona del programma di Maria De Filippi ha così commosso il pubblico e riacceso l’interesse della cronaca rosa. Costantino Vitagliano ha ritrovato la serenità, ma anche la felicità: chi è la sua nuova fidanzata? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Shaila, tam tam impazzito nelle ultime ore: si troverebbe in ospedaleLeggi anche: “The Couple”, brutte notizie per Ilary: perché si parla di chiusura anticipataCostantino Vitagliano racconta la battaglia contro la malattiaNel 2023, Vitagliano ha vissuto uno dei momenti più complicati della sua vita, quando ha scoperto di essere affetto da una malattia autoimmune rara, che lo ha costretto a frequenti ricoveri e controlli ospedalieri. Tvzap.it - Costantino Vitagliano, dopo la malattia ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzata Leggi su Tvzap.it News Tv.mesi difficili segnati dallae dalle polemiche,è finalmente tornato a sorridere. L’ex tronista di Uomini e Donne ha presentato ufficialmente la suacompagna nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il ritorno dell’ex icona del programma di Maria De Filippi ha così commosso il pubblico e riacceso l’interesse della cronaca rosa.hato la serenità, ma anche la felicità: chi è la sua? (Continuale foto)Leggi anche: Shaila, tam tam impazzito nelle ultime ore: si troverebbe in ospedaleLeggi anche: “The Couple”, brutte notizie per Ilary: perché si parla di chiusura anticipataracconta la battaglia contro laNel 2023,ha vissuto uno dei momenti più complicati della sua vita, quando ha scoperto di essere affetto da unaautoimmune rara, che lo ha costretto a frequenti ricoveri e controlli ospedalieri.

