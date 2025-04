Questo campione classe 2008 si è allenato con la prima squadra | ecco chi è

classe 2008, uno dei gioielli più promettenti del vivaio nerazzurro.Chi è Virtuani, classe 2008Virtuani è il punto di riferimento dell’Inter U17 allenata da Samir Handanovic. Mezz’ala dai piedi raffinati e dalla grande visione di gioco, ha preso parte a tutte le 24 partite di campionato finora disputate, partendo titolare in ben 23 occasioni. In campo è il faro della squadra, ma ha già brillato anche in passato: con la sua annata ha conquistato i titoli nazionali U14 e U15, e ora punta al tris.Fisico ancora minuto ma tecnica sopraffina, Virtuani ama l’assist e la verticalizzazione. Ilnerazzurro.it - Questo campione classe 2008 si è allenato con la prima squadra: ecco chi è Leggi su Ilnerazzurro.it Chioma fluente, volto da ragazzino e un sorriso timido: tra le immagini dell’ultima sessione di allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile, un volto ha catturato l’attenzione dei tifosi. È quello di Marco Virtuani, centrocampista, uno dei gioielli più promettenti del vivaio nerazzurro.Chi è Virtuani,Virtuani è il punto di riferimento dell’Inter U17 allenata da Samir Handanovic. Mezz’ala dai piedi raffinati e dalla grande visione di gioco, ha preso parte a tutte le 24 partite di campionato finora disputate, partendo titolare in ben 23 occasioni. In campo è il faro della, ma ha già brillato anche in passato: con la sua annata ha conquistato i titoli nazionali U14 e U15, e ora punta al tris.Fisico ancora minuto ma tecnica sopraffina, Virtuani ama l’assist e la verticalizzazione.

