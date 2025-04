Santa Croce sull' Arno controlli a 360 sul territorio

Santa Croce sull'Arno.Il servizio, che ha visto impiegate 7 pattuglie per un totale di 14 militari, attuato nella serata di ieri, è il prosieguo di altri servizi straordinari già svolti nelle serate del weekend passato, in. Pisatoday.it - Santa Croce sull'Arno, controlli a 360° sul territorio Leggi su Pisatoday.it Servizio ad 'alto impatto' effettuato dai Carabinieri nel territoio di.Il servizio, che ha visto impiegate 7 pattuglie per un totale di 14 militari, attuato nella serata di ieri, è il prosieguo di altri servizi straordinari già svolti nelle serate del weekend passato, in.

Potrebbe interessarti anche:

Via Santa Croce - puliti i fossati : "Ora le case sono al sicuro"

Lo scorso lunedì 20 gennaio la Provincia di Forlì-Cesena ha eseguito alcuni lavori di manutenzione e pulizia dei fossati lungo la via S. Croce a Santa Maria Nuova Spallicci a Bertinoro, in un tratto ...

"Polo sperimentale e università. Così può crescere il Santa Croce"

"La vera possibilità di crescita del Santa Croce è legata alla progettazione di un polo sperimentale, innovativo, che insieme all’università ed ad un istituto scientifico come l’Inrca faccia delle ...

Festa di Carnevale in Piazza Santa Croce

Tanto il divertimento per grandi e piccini: animazione teatrale e musicale stanziale ed itinerante con musica dal vivo dal gruppo di quattro artisti che animeranno la piazza con canzoni e scenette ...

Santa Croce sull'Arno, controlli a 360° sul territorio. Controlli contro la 'mala movida' a Santa Croce sull'Arno, 3 sanzioni. Controlli a tappeto a Santa Croce sull'Arno: 42enne denunciato per possesso di un coltello. Controlli a Santa Croce sull'Arno, identificate 30 persone. Uomo fermato con un coltello. Cittadini, al via controlli demografici in centro. Controlli in centro, battibecco tra assessori. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su gonews.it:) Controlli contro la 'mala movida' a Santa Croce sull'Arno, 3 sanzioni - Il 11 aprile, il Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, in particolare la Compagnia di San Miniato, ha attuato un servizio "ad alto impatto" nel Comune ...

(Come riportato da gonews.it:) Controlli a Santa Croce sull'Arno, identificate 30 persone. Uomo fermato con un coltello - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Pontedera ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Santa Croce sull’Arno, ...

(A riportarlo è pisatoday.it:) Santa Croce, scoperta lavoratrice in nero durante i controlli: titolare denunciato e attività sospesa - Nella giornata dello scorso 31 marzo i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno denunciato il titolare di un'azienda di produzione borse a Santa Croce sull'Arno per gravi violazioni ...